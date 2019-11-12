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Sakaryaspor Kulüp Başkanı Genç'ten SATSO'ya ziyaret

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'u ziyaret etti.

12.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:40Sakaryaspor Kulüp Başkanı Genç'ten SATSO'ya ziyaret
Kulüp Başkanı Cumhur Genç, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'u ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altuğ, Sakaryaspor'un en kısa sürede güçlü günlerine döneceğine inandıklarını söyledi.
Sakaryaspor'un şehrin markası olduğunu belirten Altuğ, "5-0'lık güzel bir galibiyetle açılış yapan yeni yönetimimizi kutluyor, devamının geleceğini umuyorum. Saka,ryaspor ciddi bir tarihi olan, bu şehrin en büyük markasıdır. Tüm Sakarya birlik olarak bu şehrin takımını hakettiği yerlere getirmek arzusundayız. Güçlü bir yönetimle Sakaryaspor'un özlenen günlerine en kısa sürede geri döneceğine olan inancımız tamdır. Sakaryaspor'a her zaman destek verdik ve kurumsal yetkilerimiz dahilinde destek olmaya devam edeceğiz. Şehrimizin en büyük gurur kaynaklarının başında gelen kulübümüzün bir üst lige çıkmasını canı gönülden istiyor ve destekliyoruz." diye konuştu.
Genç de kulübün çok ciddi başarıları, tarihi ve taraftarı olan bir olduğunu belirterek, "Yönetim kurulumuz ile birlikte kulübümüzü başarılı günlerine döndürmek için var gücümüzle çalışacağız. SATSO Yönetim Kurulu da bu kulübe maddi manevi destek veren kurumların başında geliyor. SATSO camiasına teşekkür ediyoruz. Şehrimizin gururu olan Sakaryaspor'un aydınlık günleri için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sakaryaspor, Güncel

Kaynak: AA

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