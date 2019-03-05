Sakaryaspor Maçındaki Saldırıları Nedeniyle 3 Amedsporlu Oyuncu PFDK'ya Sevk Edildi

Amedspor-Sakaryaspor maçında yaşanan olaylarla ilgili Amedspor'un 3 oyuncusu ile Sakaryaspor'un bir oyuncusu PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü'nün 02.03.2019 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

3 AMEDSPORLU OYUNCU PFDK'YA SEVK EDİLDİ

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu MUHLİS İSTEMİ'nin aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu MUHAMMED ALİ ÖZDEMİR'in aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 05.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu MANSUR ÇALAR'ın aynı müsabakadaki "saldırıları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 05.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

SAKARYASPOR'DAN SERKAN ODABAŞOĞLU DA PFDK'YA SEVK EDİLDİ

SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu SERKAN ODABAŞOĞLU'nun 02.03.2019 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 03.03.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."