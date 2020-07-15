Sakaryaspor, Play-Off öncesi son idmanına çıktı

Play-Off çeyrek final müsabakası için Antalya'ya gidecek olan Sakaryaspor, son idmanını Yeni Atatürk Stadyumu'nda yaparken Sakarya Valisi, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ve taraftar grubu Tatangalar da takımı yalnız bırakmadı.

Sakaryaspor, Play-Off öncesi son idmanına çıktı
15.07.2020 20:03 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:01

Play-Off çeyrek final müsabakası için Antalya'ya gidecek olan Sakaryaspor, son idmanını Yeni Atatürk Stadyumu'nda yaparken Sakarya Valisi, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı ve taraftar grubu Tatangalar da takımı yalnız bırakmadı.

Play-Off takvimine göre, yeşil-siyahlı takım, 20 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'da Antalya'da Ankara Demirspor'la oynanacak maçın son idmanını yaptı. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve yeşil-siyahlı takımın taraftarlarının katıldığı son idmanda tezahüratlar havada uçuşurken meşaleler yakıldı. Vali Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce ve taraftarların eşliğinde son idmanını yapan yeşil-siyahlı takım, Play-Off maçlarını yenerek şampiyonluk kupasını kazanmayı hedefliyor.

Öte yandan, idman öncesinde takıma baklava ikram eden Vali Kaldırım, oynanacak olan Play-Off maçlarında da başarılar diledi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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