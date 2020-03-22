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Sakaryaspor taraftarlarından sağlık çalışanlarına meşaleli destek

Sakaryaspor taraftar grubu "Tatangalar", yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini evlerinin balkonundan meşale yakarak gösterdi.

22.03.2020 21:58 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:30
Sakaryaspor taraftarlarından sağlık çalışanlarına meşaleli destek
Sakaryaspor taraftar grubu "Tatangalar", yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini evlerinin balkonundan meşale yakarak gösterdi.
Sakaryaspor taraftarları, koronavirüs salgınıyla mücadelede fedakarca çalışan sağlık personeline destek vermek için sosyal medyada kampanya başlattı.
Pencere ve balkonlara çıkan "Tatangalar", sağlık çalışanlarına destek için maşale yaktı, ıslık çalarak alkış tuttu.
Taraftarlar adına konuşan Mehmet Ali Yıldırım, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarına destek için alkış kampanyası başlattığını söyledi.
Kampanyaya destek vermek istediklerini belirten Yıldırım, "Çoğu tribün grubu da kampanyaya destek verdi. Buradan sağlık çalışanlarımıza seslenmek istiyorum, kendilerinin haklarını ne meşaleyle ne de alkışla ödeyebiliriz. Onların hakları hiçbir şekilde ödenmez. Allah devletimizin, milletimizin yardımcısı olsun. Her zaman onların yanındayız." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Sakaryaspor, Güncel

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