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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör İsmail Ertekin ile yolları ayırdı.Kulüpten yapılan açıklamada, Ertekin ile karşılık anlaşma sonucu yolların ayrıldığı belirtildi.Açıklamada, yaklaşık 6 aydır takımda görev yapan Ertekin'e verdiği katkı ve emeklerden ötürü teşekkür edilerek, kariyerinde başarılar dilendi.Kulüp ayrıca oyunculardan İlyas Çakmak'ın yönetim kurulu kararı doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını bildirdi.