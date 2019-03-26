TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör İsmail Ertekin ile yolları ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ertekin ile karşılık anlaşma sonucu yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, yaklaşık 6 aydır takımda görev yapan Ertekin'e verdiği katkı ve emeklerden ötürü teşekkür edilerek, kariyerinde başarılar dilendi.
Kulüp ayrıca oyunculardan İlyas Çakmak'ın yönetim kurulu kararı doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını bildirdi.
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Kaynak: AA