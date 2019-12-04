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Sakaryaspor, teknik direktör Şaban Yıldırım ile anlaştı

Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe Şaban Yıldırım getirildi.

04.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:20Sakaryaspor, teknik direktör Şaban Yıldırım ile anlaştı
'da teknik direktörlüğe Şaban Yıldırım getirildi.
Kulübün Rüstemler'deki tesislerinde, 3 yıllık anlaşmaya varılan teknik direktör Şaban Yıldırım için imza töreni düzenlendi.
Konuşmasında tekrar Sakaryaspor'da olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Yıldırım, Y"ıllardır hayalini kurduğumuz hedefleri hayata geçirecek ortamı daha güçlü bir şekilde burada görüyorum. Umarım hayal ettiğimiz Sakaryaspor'un, hayal ettiğimiz yerlerin yolculuğuna bugünden itibaren başlamış oluruz." dedi.
Başkan Cumhur Genç de "Hedefimiz 5 sene içerisinde Sakaryaspor'u tekrar Avrupa kupalarında görmek. Bu hedef doğrultusunda çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şaban Yıldırım, Sakaryaspor, Güncel

Kaynak: AA

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