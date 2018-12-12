- Sakaryaspor'un bileği bükülmüyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:35



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:35

- Sakaryaspor'un bileği bükülmüyorSakaryaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin: "Sakaryaspor eski günlerine tabi ki dönecek, bu şehir bunu hak ediyor"SAKARYA - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik alan Sakaryaspor'da Teknik Direktör İsmail Ertekin, "Sakaryaspor eski günlerine tabi ki dönecek, dönmesi gerekiyor. Çünkü bu şehir bunu hak ediyor" dedi. Süper Lig'de uzun yıllar mücadele eden ve Türk futboluna Aykut Kocaman, Oğuz Çetin, Tuncay Şanlı gibi birçok yıldız oyuncuyu kazandıran Sakaryaspor, 2018-2019 sezonunda oynadığı futbolla eski görkemli günlerine geri dönmeyi hedefliyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, son 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik alarak başarılı başarılı grafiğini sürdürüyor. İlk devreyi lider kapatmak isteyen yeşil-siyahlılar oynayacağı Samsunspor maçına sıkı hazırlanıyor."Sakaryaspor eski günlerine tabi ki dönecek"Sakaryaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, antrenman sonunda yaptığı açıklamada, "Biz takımın başına geldiğimizden bu yana tablo pozitif olarak devam ediyor. Şu an lider durumdayız. İnşallah son maçı da kazanıp devreyi lider olarak bitirmek istiyoruz. Biz geldiğimizde tablo çok iyi değildi ama hem seyirciler hem yönetim hem biz birlikte hareket ettik. Birlikte hareket edince iyi bir sinerji doğdu. Bu sinerji sahaya da yansıttı oyuncularımız. Devre arasında da bu pozitif tabloyu da görmek istiyoruz" dedi."Sakaryaspor eski günlerine tabi ki dönecek"Sakarya'nın bir futbol şehri olduğunu ifade eden Ertekin, "Sakaryaspor baktığınızda Süper Lig dahil, üst liglerde daha önceki yıllarda iyi oyunlar çıkarmış taraftarıyla, yönetimiyle ülkede olay olmuş bir takım. Burası futbol kenti. Ben de geldikten sonra aynı şeyleri söylüyorum. Sakaryaspor eski günlerine tabi ki dönecek, dönmesi gerekiyor. Çünkü bu şehir bunu hak ediyor. Bu taraftar bunu hak ediyor. Oyuncular da bunun için tüm çabasını sarf ediyorlar. İnşallah bu işin sonunda başaran taraf biz oluruz" diye konuştu.