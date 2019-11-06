Haberler » Güncel » Sakaryaspor'un yeni başkanı Cumhur Genç oldu

Sakaryaspor'un yeni başkanı Cumhur Genç oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor'un kulüp başkanlığına Cumhur Genç seçildi.

06.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:50 Sakaryaspor'un yeni başkanı Cumhur Genç oldu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor'un kulüp başkanlığına Cumhur Genç seçildi.
Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da seçime tek listeyle giren Genç, yeşil-siyahlı kulübün yeni başkanı oldu.
Cumhur Genç'in listesinde şu isimler yer alıyor:
"Mücahit Hünerlice, Yavuz Köprülüoğlu, Hüseyin Aydınlı, Göker Gülselam, Kamil Üstün, Sercan Damar, İrfan Şimşek, Nedim Güçhan, Ramazan Fidancı, Semih Çiftçi, İsmail Özcan, Tuğrul Tantan, Erol Sert, Suat Dündar, Mehmet Demir, Melih Dalkılıç, Tayfun Zeki, Kadir Sayın, Yahya Albayrak, Erdal Yıldırım, Burçin Şahindur, Sercan Erkan, Birol Adıyaman, Hasan Ümit Yılmaz, Fatih Genç."

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:31   RİVA KAVŞAĞINDA MİNİBÜS DEVRİLDİ (3) (aktüel)
00:30   FATİH'TE 6 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (1)
00:30   Elazığ'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı
00:30   Uşak'ta iş kazası: 1 ölü
00:28   Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı
00:20   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
22:54   Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?
7.11.2019 00:32:14