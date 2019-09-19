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Sakaryaspor'un yeni Teknik Direktörü Suat Kaya oldu

TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor, Abdullah Ercan'dan boşalan Teknik Direktörlük görevi için Suat Kaya ile anlaştı.

19.09.2019 15:41

Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü yapılan anlaşmayla Suat Kaya oldu. TFF 2. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, Teknik Direktör Abdullah Ercan ile yollarını ayırmıştı. Ercan ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren Sakaryaspor, Suat Kaya ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı. Rüstemler Tesisi'nde yapılan imza töreniyle Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu.

"BUGÜN KULÜP İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK"

Tören öncesi açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Başkanı İbrahim Nalbant, "Bu sezon oldukça sıkıntılı başladık. Hepsi şu anda bitti. Bugün bu kulüp için yeni dönem başlayacak. Sıfırdan başlangıç noktası diye kabul ediyoruz. Bundan sonra her şeyin güzel olacağına eminiz. Kulübümüze Suat hocamızı aldık. Kendisi büyük bir isim, iyi bir hoca. İnşallah hocamızla şampiyonluğu yakalayacağız. Hedefimiz şampiyonluk. Hayırlı olsun hocam diyorum" şeklinde konuştu.

SUAT KAYA: ÇOK MUTLUYUM

Teknik Direktör Suat Kaya ise yaptığı açıklamada, "3 aydır birçok kulüple temas halindeydim. 1 buçuk günde bu kadar içten, bu kadar samimi insanların isteğini geri çeviremeyeceğimi anladım. Çok ağır bir ligden çıkıp da şampiyonluk yaşayıp tekrar bu heyecanı isteyen bu grubun içinde olmaktan çok mutluyum. İyi ivme kazandırarak takımı olması gereken yere getirmeye çalışacağız" diye konuştu.

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Sakaryaspor'un yeni Teknik Direktörü Suat Kaya oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Suat Kaya, Spor

YORUMLAR(8)
SOCAR:BUNDAN CACIK OLMAZ. KAFAYI SAÇLA BOZMUŞ.
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SEMT-İ SAKARYA:3 MAÇ ÜSTÜSTE KAYBEDER SONRA BU SEFERDE YERİNE ERGÜN PEMBE, HAMİ MANDIRALI YADA SAÇMA SAPAN Bİ İŞE YARAMAYAN ESKİ Bİ TOPÇU GELİR. .
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ULTRASON:saçım dikme dişim ekme başarılar suat başkan
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MOR EMRE:Bu saç ektirmişti yıllar önce yinemi dökülmüş vay anam vay
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BAŞARILAR:abi o peruk neydi öyle ya kafaya kara kedi oturmuş gibi valla su halin ona bin basar yazık etmişsin yıllardır kendine yüzün gözün acılmış yaa
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