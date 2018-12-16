Sakaryaspor - Yılport Samsunspor: 2-2

STAT: Yeni Sakarya
Atatürk
HAKEMLER: Caner Ak (xx), Ahmet Şimşek
(xx), Vural Gül
(xx)
SAKARYASPOR: Oğuz (xx) - Canberk Ömer (xxx), Serkan
(xx) (Dk.81 Umut), Berk İsmail (xxx)(Dk.81 İlyas), Oğuz (xx), Ferhat (xxx), Ümit Yasin
(xx), Dilaver (xxx), Ferit (xx), Zahit (xx)(Dk.90 Alper), Berkay Can
(xxx)
YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet (xxx)- Savaş (xx), Oğuz (xx) (Dk.89 İrfan), İlyas (xxx), Nuri(xx), Şahin (xx), Erhan (xxx), Canberk(xx), Samet (xxx), Enes İslam(xx)(Dk.46 Erhan Şentürk
xx), Bahattin (xx)
GOL: Dk.36 (penaltı), Dk.53 (penaltı) Dilaver (Sakaryaspor
), Dk.6 Samet, Dk.49 Oğuz (Samsunspor
)
SARI KART: Ümit Yasin, Ferhat (Sakaryaspor) Savaş, Bahattin, İrfan (Samsunspor) TFF
2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Sakaryaspor, evinde Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.
6'ncı dakikada Samsunspor atağında Samet ceza sahası dışından düzgün bir plase vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
35'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Canberk Ömer rakip defansın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi. Dilaver penaltı atışını gole çevirdi: 1-1.
49'uncu dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolda topu önünde bulan Oğuz, topu ağlara gönderdi: 1-2
52'nci dakikada Zahit Fındık rakibin müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalırken hakem penaltı kararı verdi. Dilaver penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu: 2-2.
- Adapazarısakarya
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16 Aralık 2018 Pazar 22:03