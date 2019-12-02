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Sakat atla kağıt toplayan kişiye polis müdahale etti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ayağı sakat atla kağıt toplayan kişiye polis müdahalede bulundu.

02.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:33

'nın ilçesinde ayağı sakat atla kağıt toplayan kişiye polis müdahalede bulundu.

Süleyman K'nin (37) İzmir- kara yolunda ayağı sakat atla kağıt topladığını görenler, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, Selvilitepe Mahallesi kavşağı yakınlarında Kalender'in kullandığı at arabasını durdurdu.

Başka suçtan yakalama kararı bulunan Süleyman K. gözaltına alındı.

Turgutlu Belediyesinde görevli veteriner Yunus Karatosun tarafından kontrolleri yapılan atın sol ön ayağının daha önce kırıldığı, tedavi edilmediği ve kemiklerinin yanlış kaynadığı anlaşıldı.

Koruma altına alınan atın, Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

Sakat atla kağıt toplayan kişiye polis müdahale etti

Turgutlu, Ankara, Manisa, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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