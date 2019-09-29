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Sakat kuşu petshopta gördü, sahiplendi

Tokat'ta bir petshopta bir ayağı sakat olan sultan papağının sahiplenen esnaf, ona gözü gibi bakıyor.

29.09.2019 11:40
Tokat'ta bir petshopta bir ayağı sakat olan sultan papağının sahiplenen esnaf, ona gözü gibi bakıyor.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde uzun yıllar tır şoförlüğü yapan evli ve 4 çocuk babası Yüksel Hasbahçe (50), eşinin memleketi Tokat'ta hediyelik eşya işine başladı. Taşhan'da kiraladığı dükkanda hobi olarak ayrıca kuşlarla ilgilenen Hasbahçe, muhabbet kuşundan sonra Sultan papağını beslemeye başladı. Bir petshop'ta gördüğü bir ayağı sakat olan kuşu alarak diğer kuşlarının yanına koyan Hasbahçe, ona gözü gibi bakmaya başladı. Kuşları sevdiğini ve onlara bakmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren Hasbahçe, 7 tane papağını bir kafeste beslediğini ve günün bir kısmını onlarla ilgilenerek geçirdiğini söyledi. Petshopta gördüğü sakat kuşu alarak sahiplendiğini ifade eden Hasbahçe, "Bu sakat kuşu daha uzun ömürlü yaşatmak için aldım. Hayvan beslemek isteyenlerden gerekli bilgiyi kendilerinde görmedikleri müddetçe hayvan sahiplenmelerini istemiyorum. Herkese şunu tavsiye ediyorum. İyili güzel olan bir şeyi herkes alır. Ama sakat kuş, kedi, köpek olsun sahiplenelim. Onlara yardımcı olmaya çalışalım. Böyle bir imkanınız varsa onlar kendilerini daha rahat hissedeceklerdir" dedi
(Nurhan İçmez/İHA)
Sakat kuşu petshopta gördü, sahiplendi

Safranbolu, Karabük, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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