15.07.2019 20:00
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Sakat leyleği UEDAŞ ekipleri kurtardı

Sakat leyleği UEDAŞ ekipleri kurtardı

Kaynak: DHA
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