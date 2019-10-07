Sakatlanan Dorukhan gözyaşlarına boğuldu, Burak Yılmaz teselli etti

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederken, Dorukhan Toköz'ün ağır sakatlığı moralleri bozdu.

73. dakikasında Alanyasporlu Cisse ile ikili mücadeleye giren genç futbolcu, sağ dizinin üzerine düştü ve bu sırada takım arkadaşı Vida'yla da çapıştı.

Dizi döndüğü öğrenilen Toköz sahadan gözyaşları içinde sedyeyle ayrılırken, Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Oyuncumuzun sağ dizinde Patella (diz kapağı) çıkığı ve bu bağlı diz kapağından kıkırdak kopması tespit edildi" denildi. 23 yaşındaki futbolcunun ameliyat sonrasında 4 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

BURAK YILMAZ TESELLİ ETTİ

Sahalara geri dönüşü uzun sürecek milli futbolcu oldukça üzgündü. Gözyaşlarını tutmakta zorlandığı görülen Dorukhan'ı takımın kaptanlarından Burak Yılmaz teselli etti.

Milli futbolcuyu hastanede ziyarete gelen isimlerden Burak Yılmaz ise şunları kaydetti:"Çok üzgünüz. Sağlık durumu ile ilgili benim bir şey söylemem doğru olmaz, onu doktorlar açıklar. Morali çok bozuk, çok üzüntülü. İnşallah toparlayacak. Biz onunlayız, hepimiz inanıyoruz. Kimse yalnız bırakmadı. Genç, güçlü, aslan gibi. En yakın zamanda dönecek."

Aytemiz Alanyaspor maçının sona ermesinin ardından Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, teknik direktör Abdullah Avcı, idari menajer Ali Naibi, futbolculardan Güven Yalçın, Caner Erkin, N'Koudou, Orkan Çınar, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz'ü ziyaret etmek için hastaneye geldi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü ve Galatasaray Kulübü de Twitter'dan yayınladıkları mesajla genç futbolcuya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.