Sakatlanan Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisi öncesinde sarı-lacivertlilere üst üste kötü haberler geliyor. Emre Belözoğlu da sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Gustavo da gördüğü de sarı kartın ardından cezalı duruma düşmüştü.

SAKATLANIP ÇIKTI

Dün akşam oynanan ve Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 2-1 kaybettiği maçta Emre Belözoğlu sakatlanıp yerini 46. dakikada Tolga Ciğerciye'ye bıraktı.

KASINDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Belözoğlu'nun ilk kontrollerinde sol bacağında kas ve kas zarında yırtık tespit edildiği ifade edildi.

DERBİDE YOK

Sakatlanan tecrübeli futbolcu, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sahada olamayacak.