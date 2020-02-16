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Sakatlanan Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek

Fenerbahçe'ye Gustavo'dan sonra bir kötü haber de Emre Belözoğlu'ndan geldi. Kas ve kas zarında yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcu gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

16.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:10

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe- derbisi öncesinde sarı-lacivertlilere üst üste kötü geliyor. Emre Belözoğlu da sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Gustavo da gördüğü de sarı kartın ardından cezalı duruma düşmüştü.

SAKATLANIP ÇIKTI

Dün akşam oynanan ve Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne 2-1 kaybettiği maçta Emre Belözoğlu sakatlanıp yerini 46. dakikada Tolga Ciğerciye'ye bıraktı.

KASINDA YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Belözoğlu'nun ilk kontrollerinde sol bacağında kas ve kas zarında yırtık tespit edildiği ifade edildi.

DERBİDE YOK

Sakatlanan tecrübeli futbolcu, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sahada olamayacak.

Sakatlanan Emre Belözoğlu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek

Emre Belözoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI (2)
OSMAN YAGCİ:Her şey daha da guzel olacak Siz halinize şukredin beterin beteti var Hey gidi hey gülme komşuna gelir başina aldinizmi ikinin birini sari kanarya BIZE HER YER TRABZONSPOR NET61 OSMAN YAGCI
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AZİZCAN:Yeter artık. Fenerbahçe ilgili hiç bir haber görmek istemiyorum. Kayseri, Ankaragücü gibi sıradan takımlara yenilen bir takımdan ne köy ne kasaba olur. Ersun Efendi her şeyi biz belirleriz. Şunu bunu yaparız derken her şeyleri fos çıktı. Lütfen artık kimse aklımızla dalga geçmesin!!!!
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