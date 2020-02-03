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Sakatlanan Neymar, PSG kadrosundan çıkarıldı

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

03.02.2020 23:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:40Sakatlanan Neymar, PSG kadrosundan çıkarıldı
Birinci Futbol Ligi takımlarından Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı , sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, cumartesi günü Montpellier ile oynanan maçta kaburgasından sakatlanan Neymar'ın, yarınki Nantes karşılaşmasının kadrosunda yer alamayacağı kaydedildi.
Öte yandan, Brezilyalı futbolcunun istirahat etmesi gerekmesine karşın, pazar gecesi 28. yaşını başkent Paris'teki bir gece kulubünde verdiği partiyle kutlamasının Fransız ekibinde rahatsızlığa neden olduğu basına yansıdı.
Teknik direktör Thomas Tuchel, yaptığı açıklamada, kadro tercihinin Neymar'ın doğum günü partisiyle bir ilgisinin olmadığını, son gelişmelerle insanlara kötü düşünme şansı vermelerinin kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Paris Saint Germain, Fransa, Neymar, Paris, Spor

Kaynak: AA

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