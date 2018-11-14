Sakatlanan Sporculara Yarım Asırlık "Şifalı" Dokunuş

TAHİR TURAN EROĞLU - Kazandığı tıp fakültesine maddi imkansızlıklar nedeniyle gidemeyen ve gençlik yıllarında bacağının iki kez kırılması sonucu amatör olarak sürdürdüğü futbol yaşantısını noktalayarak spor masörlüğüne yönelen 71 yaşındaki Adil Nazlıgül, yarım asırdır futboldan hentbola, voleyboldan basketbola pek çok branşta sakatlanan yüzlerce sporcuya ilk müdahaleyi yapıyor.
Gençlik yıllarında futbola merak saran Adil Nazlıgül, bacağının iki kez kırılması sonucu amatör olarak sürdürdüğü futbol yaşantısını noktaladı. Bir süre sonra İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesini kazanan Nazlıgül, maddi imkansızlıklar nedeniyle kaydını yaptıramadı.
Sonraki süreçte sağlık memurluğu yapan Nazlıgül, Almanya
'da Köln
Spor Akademisinde 3 sene eğitim görerek spor masörü oldu. Kocaeli
Spor Masörleri Derneği Başkanı da olan Nazlıgül, üç sezondur İzmit
Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın masörlüğünü yürütüyor.
"Mesleğimle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyorum"
Adil Nazlıgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlik yıllarında doktor olmak istediğini, futbolla da amatör olarak hep ilgilendiğini söyledi.
Nazlıgül, 1966'da İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandığını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Tıbbiyeyi kazandım ama ailem dar gelirli olduğu için maalesef okuyamadım. Ayağım kırıldıktan sonra futbolu da bırakmak zorunda kaldım ve bu mesleğe yöneldim. Sağlık memurluğu yaptım. Masörlük belgesi aldık. Bu şekilde devam ediyoruz. Masörlük apayrı bir meslek. Ortopedistlere, doktorlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sporda ilk yardım çok önemli. Bir takımda masör, olmazsa olmazlardan biridir. Milyonluk takımlar, masörlerin eline bırakılıyor. Mesleğimi çok seviyorum, 52 yıl olmasına rağmen ben bıraksam o beni bırakmıyor."
Adil Nazlıgül, daha önce birçok takımın masörlüğünü üstlendiğini, voleybol ve hentbol milli takımlarında görev aldığını belirterek, her yıl seminerlere katılarak işini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını ve mesleğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini sözlerine ekledi.
İstanbul Üniversitesi,Futbol
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:55