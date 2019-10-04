Sakatlandığına inanmayan Avcı'ya sitem etti: İnanmıyorsanız bakın, sakatım

Maçın 17. dakikasında sakatlanan ve 'Beni çıkarın' işaretiyle 27'de oyundan alınan Güven Yalçın, saha kenarında ilginç görüntüler verdi. "Neyin var, devam etsene" sözlerine karşılık şortunu indiren genç oyuncunun, "İnanmıyorsanız bakın, işte sakatlandım" karşılığını verdiği öğrenildi. Güven'in bu görüntüsü sosyal medyada da gecenin konusu oldu.

TARAFTARLARDAN TEPKİ VE DESTEK

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Beşiktaş taraftarı, Wolverhampton maçına ilgi göstermedi... Destek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın çağrısına rağmen tribünlerin yarısına yakını boş kaldı. Taraftarlar, Başkan Fikret Orman ve Burak Yılmaz aleyhine tezahürat yaparken ilk yarının bitiminde takımı tribüne çağırdı. Futbolcular alkışlarla karşılık verdi. Ancak Lens, oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı tarafından ıslıklandı.

AVCI PATLADI: ANTRENÖRLÜĞÜM SORGULANAMAZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, istifa söylentilerine sert çıktı. Deneyimli hoca, "Kimse benim antrenörlüğümü sorgulayamaz" diyerek içini dökerken 3 yıl kontratı olduğunu hatırlatıp şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzaladım. Yolumuza çalışarak ve odaklanarak devam edeceğiz. Oynanan oyunu, oyuncuyu, kendimi hep sorguladım. Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. Ben bütün sınavları geçtim. 20 senede her kademede çalışıp tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Son 10 senede bu ülkede şampiyonluğa oynayan takımlar ikişer defa beni istediler. Bugün Beşiktaş beni değil, ben Beşiktaş'ı istedim. Seyircisiyle, camiasıyla, geçmişiyle... Seyircinin 85. dakikaya kadar verdiği destekle oyuncular her şeyi denediler. Umarım aynı desteği hafta sonu gösterir seyircimiz ve bu şanssızlığı kırarız."

Abdullah Avcı, kaçan bir gol pozisyonu sonrası elindeki su şişesini fırlattı. Tecrübeli hoca, hakemle girdiği tartışma sonrasında da sarı kartla cezalandırıldı.