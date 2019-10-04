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Sakatlandığına inanmayan Avcı'ya sitem etti: İnanmıyorsanız bakın, sakatım

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında evinde Wolverhampton'a 1-0 mağlup olmuştu. Maçın 17. dakikasında Güven Yalçın ile Abdullah Avcı arasında yaşanan sakatlık konuşması ise maçın önüne geçti. İkili arasında geçen diyalog ve fotoğraf sosyal medyada da çok konuşuldu.

04.10.2019 14:21

Maçın 17. dakikasında sakatlanan ve 'Beni çıkarın' işaretiyle 27'de oyundan alınan Güven Yalçın, saha kenarında ilginç görüntüler verdi. "Neyin var, devam etsene" sözlerine karşılık şortunu indiren genç oyuncunun, "İnanmıyorsanız bakın, işte sakatlandım" karşılığını verdiği öğrenildi. Güven'in bu görüntüsü sosyal medyada da gecenin konusu oldu.

TARAFTARLARDAN TEPKİ VE DESTEK

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Beşiktaş taraftarı, Wolverhampton maçına ilgi göstermedi... Destek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın çağrısına rağmen tribünlerin yarısına yakını boş kaldı. Taraftarlar, Başkan Fikret Orman ve Burak Yılmaz aleyhine tezahürat yaparken ilk yarının bitiminde takımı tribüne çağırdı. Futbolcular alkışlarla karşılık verdi. Ancak Lens, oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı tarafından ıslıklandı.

AVCI PATLADI: ANTRENÖRLÜĞÜM SORGULANAMAZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, istifa söylentilerine sert çıktı. Deneyimli hoca, "Kimse benim antrenörlüğümü sorgulayamaz" diyerek içini dökerken 3 yıl kontratı olduğunu hatırlatıp şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzaladım. Yolumuza çalışarak ve odaklanarak devam edeceğiz. Oynanan oyunu, oyuncuyu, kendimi hep sorguladım. Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. Ben bütün sınavları geçtim. 20 senede her kademede çalışıp tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Son 10 senede bu ülkede şampiyonluğa oynayan takımlar ikişer defa beni istediler. Bugün Beşiktaş beni değil, ben Beşiktaş'ı istedim. Seyircisiyle, camiasıyla, geçmişiyle... Seyircinin 85. dakikaya kadar verdiği destekle oyuncular her şeyi denediler. Umarım aynı desteği hafta sonu gösterir seyircimiz ve bu şanssızlığı kırarız."

Abdullah Avcı, kaçan bir gol pozisyonu sonrası elindeki su şişesini fırlattı. Tecrübeli hoca, hakemle girdiği tartışma sonrasında da sarı kartla cezalandırıldı.

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Sakatlandığına inanmayan Avcı'ya sitem etti: İnanmıyorsanız bakın, sakatım

Abdullah Avcı, Güven Yalçın, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR(42)
BJK MİSAFİR:bir gram başarısı yok A Milli takımı batırdı. Antrenörlüğü sorgulanamazmış hadi oradan! BJK fikret ormandan kurtuldu, senden ve Burak''tan da kurtulacak. Ligde Avrupa''da başarılı olup olmaması hiç mühim değil. Ancak eskisi gibi şerefli bir takım olduğunu görmek yeter bana.
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ADINIZI YAZIN-:ulan kardesim halinize bakmassiniz fenerle ugrasirsiniz utanin bir kerecik utanin hem bizene besiktas kazanmis yahut kaybetmis biz kimseyle ugrasmiyoruz yazmiyoruz ne haliniz varsa görun
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ADINIZI YAZIN:agla besiktas agla anne popoma vurdular aciyor ha ha ha
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MİSAFİR:Ulan arkadas bu cinconlarda hic utanma hic yuzlerini burusturma hic mahcup olma yokmu ayipya 20 yil once benim ninem genc kizken bir kupa almislar oda cakma uefa kupasi yani sampiynlar ligi kupasida degil ama yinede tebrik ederiz ettikde ama isitip isitip onumuze koyuyorlar. Allah icin son 10 yildir turkiyeye 2 kulubumuz puan kazandirmis onlarda fb ve bjk. fb bile gecen sene o kotu haliyle gurupdan cikarak puanlar kazandirdi yani fenerin olusu bile puanlar kazandirdi. BJK sampiyonlar ligini supurdu
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MİSAFİRMİŞ:eee sonuç hani kupa??çakma uefa kupası dediğin yerde neler yaptığınızı görüyoruz. ulan hiçmi utanma yok fenerin ne başarısı var zicodan sonra. oda nenen genç kızken
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6 5
BU VEDE ERSUN YANAL TR FUTBOLUNUN İKİ:Yüz Karasi ALLAHTTAN FETiH SULTAN TERiM VEDE 1905 GS iMPARATORLUGU VARDA DüNYA TüRKiYEDE SPOR FUTBOL DENiNCE iLK AKLA GELEN TAKIM GS YOKSA GERiSi FASSSA FiSSSOOO 50 YIL CALISSALAR ACABA Bi UEFA Bi UEFA SüPER KUPA KAZANABiLECEKLERMi
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21 30
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CISSSS:20YIL OLDU HALA NEYİN KAFASINI YAŞIYOSUNUZ ISITIP ISITIP YEMEKTEN USANMADINIZ Bİ DAHA ALSANIZA O 50yılın İÇİNDE SİZDE VARMISINIZ? KOMİKSİN DENYO
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5 1
KSK Lİ MESUT:28 maçta 2 galibiyet almışlar bide konuşuyosunuz. Rezilsaray...
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10 2
O KUPALAR GEÇMİŞTE KALDI PARATÖRCÜ:üç yıldır şampiyonlar liginde oynuyosunuz adam gibi oynayında biraz ülke puanına katkı yapın godik. üç yıldır Beşiktaşın topladığı puanlarla direk katılıyosunuz
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14 5
MERTSAR:AYNEN 26 maçta i ki galibiyet
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12 3
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