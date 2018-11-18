Sakatlık Kabusu Sürüyor

Milli ara öncesinde sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle sıkıntılar yaşayan Galatasaray
'da, Serdar Aziz
ile Younes Belhanda
milli takımlarda, Sinan Gümüş
de U21 Takımı ile oynanan maçta sakatlık yaşadı.
Milli takımlar için verilen ara Galatasaray'a yaramıyor. Sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu bu verilen arada sakatlandı. Serdar Aziz, A Milli Futbol Takımı
'nın İsveç
ile oynadığı Uluslar Ligi maçı öncesinde ısınma sırasında kasık adalesindeki zorlanma nedeniyle mücadelede forma giyemedi. Belhanda da ülkesinin Kamerun
ile oynadığı mücadelenin 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sinan Gümüş ise sarı-kırmızılıların U21 Takımı ile oynadığı antrenman maçında sakatlandı ve sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edildi. Bu sezon sakatlıklar ile çok uğraşan Galatasaray'da ekim ayında verilen milli takım arasında da Belhanda, Garry Rodrigues
ve Henry Onyekuru
sakatlanarak takıma dönmüştü. Galatasaray'da Fenerbahçe
maçından dolayı futbolculardan Badou Ndiaye
, Garry Rodrigues ve Ryan Donk
cezalı durumda bulunuyor. Nagatomo, Emre Akbaba
ve Fernando'nun ise tedavileri sürüyor.
(İHA)
Younes Belhanda,Serdar Aziz,Galatasaray
18 Kasım 2018 Pazar 13:31