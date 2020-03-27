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Sakatlık yaşayan Meryem, Survivor'dan diskalifiye edildi

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Survivor 2020'de yarışan Meryem'in sakatlığından dolayı diskalifiye edildiğini söyledi. Salgın nedeniyle Türkiye'den adaya yeni yarışmacı gidemediğinden dolayı eşitliğin sağlanması için iki takım arasında transfer yapılacak.

27.03.2020 08:15 | Son Güncelleme: 27.03.2020 08:29

TV8 ekranlarının en heyecanlı yarışma programı Survivor 2020'de bir diskalifiye daha yaşandı. Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından yayınladığı fragman videosunda sakatlık yaşayan Meryem diskalifiye edildi.

ÜNLÜLER TAKIMINDAN BİRİSİ GÖNÜLLÜLERE GEÇECEK

Instagram hesabından haberi paylaşan Acun Ilıcalı ayrıca, Meryem'in diskalifiye olması nedeniyle ünlüler takımından gönüllüler takımına bir yarışmacının transfer edileceğini açıkladı. Acun Ilıcalı'nın bu kararı açıklamasının ardından Evrim Keklik büyük bir üzüntüye kapıldı. Evrim adada Meryem'in takım için bir yük olduğunu söylemesiyle suçlanmıştı. Ünlüler takımından karşı tarafa geçecek olan isim ise henüz belli olmadı.

Sakatlık yaşayan Meryem, Survivor'dan diskalifiye edildi

ACUN, KORONAVİRÜS NEDENİYLE YENİ YARIŞMACI GETİREMİYOR

Son bölümde dizinden sakatlanan ve oyunlardan uzak kalan Meryem'in bir kez daha kontrole gideceğini söyleyen Acun Ilıcalı, doktorun kararı ise Meryem'in Survivor'daki kaderini belli edecek demişti. Meryem'in Survivor'dan ayrılması durumunda takımların dengesinin korunması açısından, iki takım arasında transfer yapılabileceğinden bahseden Ilıcalı, ada konseyinde şunları söylemişti: "Bugüne kadar her Survivor'da yedek yarışmacılar getirerek takımların dengesini oluşturmayı amaçladık. Tüm Survivor'larda bunu yaptık. Ancak artık Türkiye'den de yedek yarışmacı getirme imkanımız yok. Meryem'in son kontrolleri olacak. Meryem devam ederse sorun yok. Ama devam edemezse gönüllüler takımının ikinci yarışmacısı gitmiş olacak. Eğer Meryem ayrılırsa o zaman mutlaka başka bir çözüm bulacağız. Gönüllüler takımının güç dengesini korumak amacıyla takımsal transfer söz konusu olabilir. Meryem, 2-3 hafta içinde düzelebilecek durumdaysa ona göre karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

BU ZAMANA KADAR KİMLER DİSKALİFİYE OLDU?

Şaziye İvegin Üner ve Uğur Pektaş, sakatlıkları yüzünden yarışmadan erkenden ayrılmak zorunda kaldı. Bunun ardından adaya yeni giden Erman Altıkardeş ve Fatma Günaydın'da diskalifiye olmuştu.

MERYEM KASAP KİMDİR?

Survivor Gönüllüler takımında yer alan Meryem Kasap, yarışmaya girerken çektirdiği tanıtım videosunda kendisini şu sözlerle anlatmıştı:

"Merhaba ben Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 Trabzon doğumluyum. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğüyüm. İlkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilendim. Sporla tanışmam lise yıllarında başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadım. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldım ve atletizme yöneldim. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladım. 2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçtim. Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladım veKaradeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandım. Eğitim ve spor hayatımı aynı an da yürüttüm. Kararlılığım ve azmim sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştım ve milli takıma seçildim. Devam eden yıllar içinde bu başarılarım devam etti ve ülkemi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladım. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda ülkeme madalya getirdim. Bu süreç içinde lisans öğrenimimi tamamladım ve mezun oldum. 12 yıllık spor hayatımın, 8 yılı milli takim sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti. Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken aynı kararlılık ve azimle fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lık yapıyorum. Spor geçmişim, hırsım, azmim ve bitmek bilmeyen yüksek enerjim sayesinde Survivor da iz bırakanlardan olacağım."

Sakatlık yaşayan Meryem, Survivor'dan diskalifiye edildi
Sakatlık yaşayan Meryem, Survivor’dan diskalifiye edildi
Etiketler: Acun Ilıcalı, Instagram, Meryem, Magazin

Haberin Videosu :

Survivor 2020'de sakatlık yaşayan Meryem diskalifiye edildi

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