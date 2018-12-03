Sakatlıktan Kurtulan Mehmet Ekici, 3 Ay Sonra İlk 11'de Sahaya Çıktı

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.
Mehmet Ekici, Kasımpaşa karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Son olarak ligin 4. haftasında 1 Eylül'de oynanan Kayserispor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Mehmet, 14 resmi maç sonra 11'de oynadı.
BARIŞ 11 MAÇ SONRA 11'DE BAŞLADI
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Barış Alıcı da Süper Lig'de 11 maç sonra ilk 11'de forma giydi. Barış, geçen hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'le oynanan maçta da sahaya ilk 11'de çıkmıştı.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına 6 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalıları Jailson ve Roberto Soldado ile sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Oğuz Kağan Güçtekin, Andre Ayew ve Alper Potuk, kadroda yer almadı.
Fenerbahçe,Mehmet Ekici
03 Aralık 2018 Pazartesi 20:59