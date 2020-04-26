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SAKAYA İzin alıp sokak hayvanlarını besledi

İzin alıp sokak hayvanlarını beslediSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Mehmet Kurt (57) sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaymakamlıktan izin alarak sokak hayvanlarını besledi.

26.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:01

İzin alıp sokak hayvanlarını besledi

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Mehmet Kurt (57) sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaymakamlıktan izin alarak sokak hayvanlarını besledi. Akyazı Yeni Mahallede yaşayan Mehmet Kurt, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hayvanları beslemek için Akyazı Kaymakamlığı'ndan izin aldı. Mehmet Kurt mahalle mahalle gezerek, sokaklardaki kuş, kedi, köpek gibi hayvanlar için mama ve yem bıraktı. 4 gün boyunca mahalle mahalle gezen Mehmet Kurt, ?Ben Allah rızası için bunu 10 yılı aşkın süredir devamlı gönüllü şekilde yapıyorum. Bazı vatandaşlar, 'Niye mama koyuyorsunuz, niye su koyuyorsunuz?? diye tepki gösteriyor. Ben bu işi vicdanımın sesini duyarak yapıyorum. Gönüllü arkadaşlarımla hayvan barınağı kurduk beslenme barınma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılıyoruz.? dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hayvan besleme detay Mehmet Kurt röp. Detay HABER-KAMERA: Nuri KURU/ AKYAZI (Sakarya),(DHA)

SAKAYA İzin alıp sokak hayvanlarını besledi

Kaynak: DHA

Etiketler: Sakarya, Akyazı, Güncel , Haber
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