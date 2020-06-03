SAKAYA Yolda Kovid-19 olduğunu öğrendi, yolcu otobüsüyle hastaneye götürüldü

Yolda Kovid-19 olduğunu öğrendi, yolcu otobüsüyle hastaneye götürüldüİSTANBUL'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsünde bulunan Süreyya Ç., Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince otobüsle hastaneye götürüldü.

03.06.2020 22:15 | Son Güncelleme: 03.06.2020 22:19
Yolda Kovid-19 olduğunu öğrendi, yolcu otobüsüyle hastaneye götürüldü
İSTANBUL'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsünde bulunan Süreyya Ç., Kovid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince otobüsle hastaneye götürüldü. Yoluna devam eden otobüs ise yolcuların testinin yapılması için Bolu'da durduruldu.
İstanbul'da 2 gün önce Kovid-19 testi yaptıran ve sonucu çıkmadan bugün Diyarbakır'a doğru otobüsle yola çıkan Süreyya Ç., yolda kendisini arayan kişiden testinin pozitif çıktığını öğrendi. Süreyya Ç. durumu muavine bildirince otobüs şoförü de yaşlı kadını otobüsle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaşlı kadın burada karantinaya alındı.
Otobüs ise tekrar Diyarbakır'a doğru yola çıktı. Bunun üzerine emniyet ekipleri durumu Bolu'daki polise bildirdi. Otobüs sürücüsüne de bilgi verilirken, Bolu gişelerinde polis ve sağlık ekipleri beklemeye başladı. Otobüs, Bolu'da TEM yolu Batı gişelerinde durduruldu. Otobüs, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'ne götürülürken, araçta bulunanların testlerinin yapılacağı bildirildi. SAKAYA Yolda Kovid-19 olduğunu öğrendi, yolcu otobüsüyle hastaneye götürüldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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