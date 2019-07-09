09.07.2019 12:11
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Sakçagözü Şelalesi'ne ziyaretçi akını

Sakçagözü Şelalesi

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki Sakçagözü Şelalesi'nin doğal güzelliklerini görmeye gelen ziyaretçiler, keyifli zaman geçiriyor.


GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki Sakçagözü Şelalesi'nin doğal güzelliklerini görmeye gelen ziyaretçiler, keyifli zaman geçiriyor.
İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Sakçagözü Mahallesi'nde dağın zirvesinden kaynak suları ile beslenerek akan şelale, doğa tutkunları ve piknik yapmak isteyenlerin akınına uğruyor. 4 farklı mağara üzerinden akarak Sakçagözü Ovası'yla buluşan şelaleyi ziyarete gelenlerden bazıları serinlemek için suya giriyor. Birçok kişi de gördükleri doğal güzellikleri fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor. Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Sakçagözü şelalesinin doğal güzelliğiyle ilgi çektiğini belirterek, şelalenin daha geniş ziyaretçi kitlesine ulaşması için çevre düzenlemesi yaptıklarını söyledi.

- Gaziantep
Kaynak: DHA
Gaziantep, Sakçagözü, Nurdağı, Güncel

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