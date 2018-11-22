Sakem'de Meslek Edindirme Kursu Mülakatı Gerçekleşti

22 Kasım 2018 Perşembe 15:42



22 Kasım 2018 Perşembe 15:42

Safranbolu Belediyesine bağlı Safranbolu Kültür Eğitim Merkezi (SAKEM) ücretli kurslar için başvuruda bulunan vatandaşlar için mülakat yaptı.Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ve İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü (HEM) ortaklığında işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla yapılan meslek edindirme ve geliştirme kursları kapsamında SAKEM'de Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği ve Düz Dikiş Makinası kurslarına 90 kişi müracaat yaptı.SAKEM Yukarı Tokatlı ve Emek şubesinde başlayacak kurslara, HEM Müdürü Sezai Öztaş, İŞKUR yetkilisi ve SAKEM Genel Koordinatörü Münevver Esen başvuruda bulunanlarla birebir görüşme yaptı. Haftanın 5 günü ve 2,5 ay sürecek olan kurslara 18 ile 60 yaş arası adaylar arasından kriterleri uygun olan 30 kişi kurslara katılmaya hak kazandı. SAKEM Emek Şubesi Düz Dikiş Makinası kursuna ise aralarında dezavantajlı bayanların da bulunduğu katılımcılar mülakata alınarak kurslara katılmaya hak kazandı.Paydaşların işbirliği ile meslek edindirme kursları ve sonrası istihdam edilebilmeleri için vatandaşlara SAKEM'de kurs eğitimi verileceğini kaydeden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, "Yoğun müracaat neticesinde kriterlere uygun 30 vatandaşımız SAKEM'in kurslarına katılarak 2,5 ay sonunda HEM onaylı Uluslararası sertifika almaya hak kazanacaklar, bu sertifikayla daha kolay iş bulma imkanı yakalayacaklar, ayrıca kursa katılanlara bu süre içerisinde İŞKUR tarafından cep harçlığı da verilecek" dedi.Devletin imkanlarını vatandaşa aktarma noktasında aracılık ettiklerini belirten Ürkmezer "Vatandaşımızın önünü açacak yollar arıyoruz. İş ve eğitim konusunda üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz. Mülakat sonrası kurs eğitimi almaya hak kazanan kursiyerlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - KARABÜK