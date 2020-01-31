Haberler » Güncel » SAKEM'den ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek - Haber

SAKEM'den ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek

Safranbolu Kültür Eğitim Merkezleri (SAKEM) tarafından aşçılık kurs eğitimlerinin verildiği mutfaktan her gün 15 aileye 25 kişilik ücretsiz yemek gönderildiği bildirildi.

31.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:44SAKEM'den ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek
Kültür Eğitim Merkezleri (SAKEM) tarafından aşçılık kurs eğitimlerinin verildiği mutfaktan her gün 15 aileye 25 kişilik ücretsiz yemek gönderildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, kent genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler için SAKEM'de kurulan aşevinde günde 2 öğün yemek çıkarıldığı ve yemeklerin sefer taslarına konularak ailelerin evine bırakıldığı belirtildi.
Ücretsiz yemekten maddi durumu yeterli olmayan, sağlık sorunları sebebiyle yemek yapamayan ve kimsesiz ihtiyaç sahiplerinin faydalandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Periyodik aralıklarla gıda mühendislerinin kontrolünden geçen yemekler, ailenin sağlık durumu dikkate alınarak seçiliyor. İlçede bulunan ihtiyaç sahibi ailelere hizmet veren ekip her sabah saat 10.30'da yola çıkarak öğle saatlerine kadar yemekleri yardıma muhtaç vatandaşların evlerine kadar ulaştırıyor. Aşevinde bayan aşçılar tarafından yapılan yemeklerin hijyen kuralları içinde pişirilmesi sağlanıyor."

Safranbolu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 22:21:15