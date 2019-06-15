15.06.2019 08:52
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Sakıb Aytaç'ın menajeri açıklama yaptı

Sakıb Aytaç

İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen Sakıb Aytaç'ın menajeri transfer dedikodularına cevap verdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da forma giyen Sakıb Aytaç'ın menajeri transfer dedikodularına cevap verdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor takımında forma giyen Sakıb Aytaç, yeni sezonda da sarı kırmızılı forma ile yoluna devam edecek. Geride kalan sezon uzun süre sakatlık yaşayan Sakıb Aytaç, Kayseri'den ayrılmayacak. Sakıb Aytaç'ın menajeri Cem Kargın açıklama yaparak, "Bazı yayın organlarında çıkan Sakıb Aytaç Denizlispor'la prensipte anlaştı haberleri tamamen yalan ve asılsızdır. Ne menajeri olarak bizim, ne de Kayserispor yönetiminin bundan haberi bile yoktur. Kaldı ki Sakıb Aytaç'ın Kayserispor'la 1 yıl daha sözleşmesi olup ayrılma gibi düşüncesi asla yoktur" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kayseri, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

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