13.07.2019 11:57
Haberler» Spor» Haber

Sakıb Aytaç takıma katıldı

Sakıb Aytaç takıma katıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç takıma katılarak takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç takıma katılarak takımdan ayrı olarak çalışmalara başladı.

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da sezonun sona ermesinden sonra vatanı görevi tamamlayan Sakıb Aytaç, verilen özel iznin ardından Kayseri'ye geldi. Dün Kayseri'ye gelen tecrübeli futbolcu Sakıb Aytaç, antrenör eşliğinde takımdan ayrı önce salon ardından sahada çalıştı.

2018-2019 sezonunda Antalyaspor'dan İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer olan ancak yaşadığı sakatlık sonrası sadece 3 maçta forma giyen Sakıb Aytaç, yeni sezona iddialı geliyor. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Kayseri, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:49   Fransa Bisiklet Turu
18:45   Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası
18:31   Fenerbahçe'ye Bolu Stadı'nda coşkulu karşılama (FOTOĞRAFLAR)
18:25   Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası Sivas'da başladı
18:24   Fenerbahçe Bolu'ya geldi
18:22   Fenerbahçe'ye Bolu Stadı'nda coşkulu karşılama
18:18   Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis, Belçika'ya transfer oldu