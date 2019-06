Sakin kent Uzundere'de gezi, Tortum Gölü'nde kano keyfi

ERZURUM'un Uzundere ilçesini keşfe çıkan Vali Okay Memiş ile bürokratlar doğal güzellikler arasında 5 kilometre yürüdü, 16 kilometre bisiklet sürdü. Kano ve rafting heyecanı yaşayan Vali Okay Memiş, "Muhteşem bir doğa gezdikçe, gördükçe tanık oldukça adeta büyüleniyoruz. Yürüyüş alanları, doğa ile başbaşa olmak isteyenler için burası bir saat mesafede" dedi. Erzurum Valisi Okay Memiş, Türkiye 'nin 11'inci sakin kenti Uzundere ilçesindeki doğa ve tarihi güzellikleri tanıtmak için keşif turu düzenledi. İlçe kaymakamları, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, kamu kuruluşlarının temsilcileri, ilçe belediye başkanlarının katıldığı keşif turu Yayla Mahallesi 'nden yürüyüşle başladı. Vali Okay Memiş ile protokol üyeleri yaklaşık 5 kilometre yürüyerek Zuvar Boğazı'na ulaştı. Vali Memiş ve protokol üyeleri Dikyar Mahallesi'nden Öşvank Manastırı'na kadar olan 16 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü. Çamlıyamaç Yaylası'nda verilen molada kısa bir açıklama yapan Vali Okay Memiş, Erzurum doğasını keşfe çıktıklarını söyledi. Uzundere'nin muhteşem doğasını gördükçe etkilendiklerini ifade eden Vali Memiş, "Müthiş güzergahlar var. Yürüyüş alanları, doğa ile başbaşa olmak isteyenler için burası bir saat mesafede. Bildiğiniz gibi Karadeniz coğrafyası Erzurum'a çok uzak değil, 45 dakikalık mesafede. Bu parkurları gördük, yaylalardaki bu doğal güzellikleri, çam ağaçlarını, müthiş güzel koyları, meyve bahçelerine şahit olduk. Bu bölgede hem hayvancılığı hem doğa turizmini geliştirmenin çabası içindeyiz" dedi.'ÖŞVANK KİLİSESİ ERZURUM'UN SÜMELASI'Bisikletlerle Öşvank Kilisesi'ne gittiklerini anlatan Vali Memiş, tarihi kiliseyi 'Erzurum'un Sümelası' diye tabir etti. Öşvank'taki restorasyonun devam ettiği bilgisini veren Vali Memiş, "Öşvank Kilisesi, Erzurum'un ' Sümela Manastırı '. Müthiş bir tarihi eser, ibadethane. Orada onarım çalışmaları devam ediyor. Kısa süre içiresinde tamamlayıp turizme açacağız. Uzundere'deki Tortum Şelalesi muhteşem bir doğal güzellik. Buna mukabil çok eksiğimiz vardı. Doğa Koruma Kurulu'nu orada topladık, bürokratik işlemleri hızlandırıyoruz. Özel sektör ve devlet olarak bölgeyi güzelleştirmek için hazırladığımız projeler için sadece bakanlık onayı kaldı. İnşallah bir ay sonra çalışmalara başlayacağız. Seneye bambaşka bir Tortum Şelalesi göreceksiniz, bunu taahhüt ediyoruz. Uzundere, İspir Narman , Tortum ve Olur'dan çok şey bekliyoruz. Bu ilçelerimiz Doğu Karadeniz sınırları içinde olan yerleşim yerleri. Nasıl ki sahile 2 milyona yakın Arap turist geliyorsa bundan pay almak istiyoruz. Bunun için tanıtım ve tesisler yapıyoruz. Narman'daki peri bacalarında tesisleşmeye gidiyoruz, valilikten bütcçe ayırdık. Orası da muhteşem bir güzellik. İnşallah bu bölgede ring halinde ilçeleri birbiren bağlayarak turizmde gelir elde etmek istiyoruz" diye konuştu.VALİ VE BAŞSAVCI KÜREK ÇEKTİUzundere'deki keşif gezisinde Tortum Gölü'ne kadar inen Vali Memiş ve beraberindekiler burada kanoya bindi. Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ile birlikte kanolara binen Vali Memiş, bir süre gölde kürek çekti. Gölü kanolarla gezen Vali Memiş, "İl protokolü olarak Erzurum'un doğal güzelliklerine şahit olmayı istedik. İlin valisi ben, başsavcımız, protokoldakilerle beraber buraya dikkat çekmek istedik. Erzurum müstesna bir il" dedi.Vali ve beraberindekiler daha sonra Tortum Çayı'nda botlara bindi. Erzurum protokolü coşkun akan çayda rafting heyecanı yaşadı. Yeşil doğa örtüsü arasında rafting yapan Vali Memiş ve beraberindekiler, herkesi Erzurum'a ve bölgeye davet etti. Vali Memiş, ilk defa rafting yaptığını da sözlerine ekledi.

- Erzurum