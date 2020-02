"Sakin kent Uzundere" ekstrem sporcularının yeni adresi oldu

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) " Türkiye 'nin 11. sakin kenti" seçilen Erzurum 'un Uzundere ilçesi, yüksek sıradağlarındaki atlayış noktalarıyla adrenalin tutkunlarının dikkatini çekiyor.Kent merkezine 87 kilometre mesafede, Karadeniz ve Doğu Anadolu ikliminin yaşandığı Uzundere, doğal güzellikleri ve tarihi yapılarıyla her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor.Doğa harikası ilçe, Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, Yedigöller'i, yaylaları, Öşvank Kilisesi ve yüksek sıradağları ile misafirlerini hayran bıraktırıyor.Fethiye'deki Ölüdeniz'e rakip gösteriliyorYüksek dağları bulunan ilçe, paraşütle atlama (base jumping), iple atlama (rope jumping), yarasa adam (wingsuit) ve yamaç paraşütü sporcularının da gözde merkezlerinden biri oldu.Söz konusu dağlarda birçok atlayış noktaları bulunan ilçe, paraşüt tutkunlarının gözde merkezi olan Ölüdeniz'e de rakip gösteriliyor.Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak , AA muhabirine yaptığı açıklamada, gezi sırasında geldiği Uzundere'ye hayran kaldığını söyledi."Çok güzel yamaç paraşütü alanları bulduk"Uçurumlar ve çevresindeki yerlerin ilgisini çektiğini belirten Koçak, şöyle konuştu:"İlk atlayış yaptığım uçurumun adını 'dadaş forever' koydum. Buradaki yerler ilgimi çok çekti ve 3 yıldır ara ara gelip gidiyorum. İki yıl öncesinden dünyanın belki de en iyi wingsuit pilotlarıyla buraya geldik ve KUDAKA'nın da desteğiyle toplam 15 wingsuit atlayış noktası açtık ki bu sayıdaki atlayış noktası Türkiye'yi toplasan bu kadar yok. Bütün Türkiye'de olmayan noktalar da buradaki 3 kilometrelik alanın içinde. Böyle büyük bir potansiyelin ardından çok güzel yamaç paraşütü alanları bulduk. Türkiye'de şu anda Ölüdeniz'e rakip olabilecek kalkış alanları burada mevcut."Koçak, uçuşların eşsiz Tortum Gölü manzarası eşliğinde yapıldığını ifade ederek, "Kalkış yaptığımız alanlardan suyun üzerine bin metreden geliyoruz ve birçok akrobasi eğitim uçuşları yapabiliyorsunuz. 'Neden olmasın' isimli takımımızla en son buraya geldik ve neden olmasın diyerek burada bir ev tuttuk. Yaklaşık 2 aydır burada yaşıyoruz. Aşağı yukarı her gün uçup atlıyoruz. Burada her gün yeni yerler keşfediyoruz." diye konuştu."Yurt dışından arkadaşlarım 'bu mevsimde nereden atlıyorsun' diyorlar"Farklı ülkelerden sporcuların sürekli kendisine mesaj atarak nerede bulunduğunu sorduğunu anlatan Koçak, Türkiye'nin bir şehrinde bu uçuşları yaptığını duyanların şaşırdığını dile getirdi.Uzundere'de bu sporu yapmak isteyenler için birçok noktanın bulunduğunu vurgulayan Koçak, şunları kaydetti:"Burası çok daha büyüyecek ve çok sayıda adrenalin tutkununu ağırlamaya devam edecek. Avustralya, Yeni Zelanda, Avusturya, İspanya, İtalya, İsveç ve Finlandiya'dan arkadaşlarım bana mesaj atıyor ve 'bu mevsimde nereden atlıyorsun' diyorlar. Beni Güney Yarım Küre'de sanıyorlar. Türkiye'nin en soğuk kentinin ilçesinde olduğunu söylediğim zamana herkes çok şaşırıyor. 2 bin metreye yakın Erzurum'da donarsın ama burada güneş ve rüzgar çok güzel. Bu yüzden atlayışlar yapıyoruz. Muhtemelen yurt dışından arkadaşlarım atlayış yapmak için beni ziyarete gelecek."İlçenin birçok sporcuyu çektiğini vurgulayan Koçak, Karadeniz Teknik Üniversitesi gibi üniversitelerden de kulüplerin sık sık bölgeye geldiğini sözlerine ekledi.