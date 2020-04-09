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'Sakin Şehir'de ördeklerin egemenliği

'Sakin Şehir'de ördeklerin egemenliğiMUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle sessizlik hakim. Cadde ve sokaklarda insanların yerine ördekler sürü halinde yürüyüş yaptı.

09.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:00
'Sakin Şehir'de ördeklerin egemenliği
MUĞLA'nın Ula ilçesine bağlı dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle sessizlik hakim. Cadde ve sokaklarda insanların yerine ördekler sürü halinde yürüyüş yaptı.
Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011'in Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Ula ilçesinin eskiden belde olan Akyaka Mahallesi'nde, sokağa çıkmayın çağrılarına uyuluyor. 4 bin olan yerleşik nüfusu, tatilde 25 kat artıp, 100 bin kişiye ulaşan Akyaka'nın halk plajı, cadde ve sokaklarında sakinlik oluştu. Gökova Körfezi'ne akan doğal akvaryum görüntüsü oluşturan Kadın Azmağı bölgesindeki yol ise ördeklere kaldı. Çevre halkı ve balıkçılar tarafından azmağa bırakılarak çoğalan yaklaşık 50 ördek ise yavruları ile birlikte yolda yürüyüş yaptı. Buraların egemeni biz dercesine birbirlerinden ayrılmayan ördekler, sessizliğin tadını çıkardı. ’Sakin Şehir’de ördeklerin egemenliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Akyaka, Ula, Güncel
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