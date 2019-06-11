"Sakin şehir" Eğirdir'de çevre temizliği

Isparta
'nın "sakin şehir" unvanlı ilçesi Eğirdir
'de çevre temizliği hareketi başlatıldı.
Eğirdir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Eğirdir Kaymakamlığı, Isparta İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
, Eğirdir Belediyesi işbirliğiyle etkinliğin belli aralıklarla yapılması hedefleniyor.
Düzenlenen etkinliğe katılan ilçe protokolü, öğrenci ve vatandaşlar cadde ve sokakları temizlendi.
Öğrenciler temizlik sırasında "Temiz İnsan, Temiz Çevre", "Doğayı Koru Neslini Kurtar", "Doğa Senin Evin, Korumak Görevin", "Sağlıklı Çevre Sağlıklı Nesil", "Poşete Hayır" sloganı attı.
Kaynak: AA
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
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