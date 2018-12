Sakin Şehir" Şavşat Beyaz Gelinliğini Giydi

Kaynak: AA

İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "Sakin Şehir" unvanı alan Şavşat ilçesi, kar yağışının ardından fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.Doğası, ahşap mimarisi, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ilçe, kış mevsiminde de ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor. Şavşat-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan ve yaklaşık 1500 rakımlı Yavuzköy'de doğa, kar yağışının ardından adeta beyaz gelinlik giydi.Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu bölge, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı haline geldi.İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta, Sahara Milli Parkı içinde yer alan Karagöl de yağan karla görsel şölen sunuyor.Doğasever Sami Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğayı fotoğraflamayı çok sevdiğini belirterek "Bugün de Şavşat Yavuzköy'deyiz. Gerçekten muhteşem bir manzara var. 4 mevsim güzellik diyorlar. Şu anda kar sisinin oluşmasına şahitlik ediyoruz. Bu her zaman olan bir şey değildir. Bu o kadar güzel manzara ki keşke bütün insanlar görebilse, bunu yaşayabilse." dedi.Doğa fotoğrafçısı Hakan Aydın ise Karagöl'ün her mevsim muhteşem manzarası olduğunu ifade ederek mevsimin ilk karını fotoğraflamak için Şavşat'a geldiklerini söyledi.Manzaranın inanılmaz olduğunu vurgulayan Aydın, "Yazı, kışı, ilkbaharı, sonbaharı gerçekten çok güzel. Her mevsimde veya bir günün herhangi bir saatinde farklı bir fotoğraflar çekmek mümkün burada. İnanılmaz güzel bir yer burası. Fotoğraf severleri, doğaseverleri, herkesi Şavşat'ı görmeye davet ediyorum." diye konuştu.