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Sakıp Sabancı kimdir? Sakıp Sabancı nereli, neden öldü? Sakıp Sabancı hayatı

Sakıp Sabancı ailesi, Türkiye'nin önde gelenleri arasında yer alıyor. İş adamı Sabancı, 2004 yılında hayatını kaybetti. Sakıp Sabancı kaç yaşında öldü? 1993 yılında kayseri'de doğan Sabancı, ailesiyle Adana'ya göç etti ve eğitimine burada devam etti. Sakıp Sabancı neden öldü? İşte detaylar...

10.04.2020 04:00 | Son Güncelleme: 10.04.2020 04:00
Sakıp Sabancı kimdir? Sakıp Sabancı nereli, neden öldü? Sakıp Sabancı hayatı

Sakıp Sabancı, Sabancı Holding'i İstanbul'a taşıamsının ardından Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü. Çeşitli üniversitelerde 15 onursal doktora ödülü alan iş adamı, aynı zamanda Yılın İş Adamı seçildi. Hizmetlerinden ötürü ''Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" aldı. Peki, Sakıp Sabancı kimdir?

SAKIP SABANCI KİMDİR?

Başarılı iş adamı Sabancı, 7 Nisan 1933 tarihinde Kayseri 'nin Akçakaya köyünde dünyaya geldi.. Altı çocuklu Hacı Ömer Sabancı ve Sadıka Sabancı'nın ikinci çocuğuydu. Sabancı ailesi 1921 yılında Adana 'ya göç etti. 1944 yılında mahalledeki İsmet İnönü İlkokulunda eğitimini tamamlayan Sakıp Sabancı, hemen sonrasında İkinci Ortaokul diye bilinen okulda eğitimine devam etti. Adana Erkek Lisesi'nden zatürre hastalığı nedeniyle ayrıldı.

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI YAPTI

1974'de Sabancı Holding'i o dönemler Turgut Özal'ın ısrarı üzerine İstanbul'a taşıyan Sakıp Sabancı, 1967 – 2004 yılları arasında Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptı. Bu dönemde Sabancı Topluluğu, çoğunlukla yüzde 50-50 ortaklık kurduğu şirketlerle ismini birleştirerek Sabancı logosunu dünyaya duyurdu.1964 yılından itibaren, 25 yıl süreyle Adana ve Kocaeli Sanayi Odaları, Türkiye Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği üyeliği ve başkanlığı yaptı. 1986 yılında Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlendi ve 1987-1990 yılları arasında Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'nı yaptı.

DEVLET ÜSTÜN HİZMET MADALYASI VERİLDİ

Farklı üniversitelerden toplam 15 onursal doktora derecesi alan Sabancı, 1993 ve 2001'de Yılın İş Adamı unvanına layık görüldü. Çeşitli alanlarda yaptığı hizmetlerden dolayı "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahibi oldu. Amerikan iş dergisi Forbes'in milyarderler listesinde 147. sırada yer aldı.

1981'de ve 1989 da Houston'da kalp kapakçığı ameliyatı olan Sabancı 10 Nisan 2004 tarihinde tedavi gördüğü Amerikan hastanesinde şiddetli akciğer iltihabından vefat etti.

1957'de, 24 yaşındayken teyzesinin kızı Türkan Civelek ile evlendi. 1964 yılında Dilek Sabancı, 1970 yılında Metin Sabancı ve 1973'de Sevil Sabancı dünyaya geldi.

Etiketler: Sakıp Sabancı, Kayseri, Adana, Gündem
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