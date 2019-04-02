Şakir Kabacı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KARABÜK YENİCE belediye başkan adayı olan Şakir Kabacı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KARABÜK YENİCE ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Şakir Kabacı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KARABÜK YENİCE adayı Şakir Kabacı kimdir? BTP KARABÜK YENİCE adayı Şakir Kabacı yüzde kaç oy aldı?

Şakir Kabacı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KARABÜK YENİCE belediye başkan adayı olarak gösterilen Şakir Kabacı YENİCE ilçesinde % 0,21 oranında oy almıştır. YENİCE ilçesinde % 0,21 oranında oy olan Şakir Kabacı adlı BTP adayı toplamda 14 adet oy sayısına ulaştı.

KARABÜK YENİCE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.