Sakız fidanı üretimine başlandı
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiye İlçesi Karakeçililer Mahallesi'nde kurduğu Sakız Deneme Bahçesinde sakız fidanı üretimine başlandı.
18.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:32
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiye İlçesi Karakeçililer Mahallesi'nde kurduğu Sakız Deneme Bahçesinde sakız fidanı üretimine başlandı.
Fethiye ilçesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait 9 bin metrekarelik arazinin 6 bin metrekaresine 2017 yılında 198 adet sakız fidanı dikildi ve örnek sakız bahçesi oluşturuldu. Dikildiğinden bu yana her türlü bakım işlemleri Büyükşehir ekipleri tarafından yapılan sakız bahçesinde, talep eden üreticilere üretim materyali sağlayabilmek amacıyla fidan üretimine geçildi.
Tohum ve çelikle üretimi zor olan sakız ağaçlarından "Havadan Daldırma" yöntemi ile fidan üretimi yapılıyor. Köklenme sürecinin tamamlanmasının ardından toprağa alınacak olan sakız fidanlarının 2021 yılından üreticilerle buluşturulması ve vatandaşlara ek gelir kaynağı oluşturulması planlanıyor. - MUĞLA
Fethiye ilçesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait 9 bin metrekarelik arazinin 6 bin metrekaresine 2017 yılında 198 adet sakız fidanı dikildi ve örnek sakız bahçesi oluşturuldu. Dikildiğinden bu yana her türlü bakım işlemleri Büyükşehir ekipleri tarafından yapılan sakız bahçesinde, talep eden üreticilere üretim materyali sağlayabilmek amacıyla fidan üretimine geçildi.
Tohum ve çelikle üretimi zor olan sakız ağaçlarından "Havadan Daldırma" yöntemi ile fidan üretimi yapılıyor. Köklenme sürecinin tamamlanmasının ardından toprağa alınacak olan sakız fidanlarının 2021 yılından üreticilerle buluşturulması ve vatandaşlara ek gelir kaynağı oluşturulması planlanıyor. - MUĞLA
Kaynak: İHA
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