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SAKIZ KUTUSUNDA SATTIĞI UYUŞTURUCULARLA YAKALANDI

ESENYURT'ta düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye bir süre önce kaçak yollarla girdiği belirlenen Filistinli M. Alamassi, gizlendiği evde sakız kutusunda sattığı uyuşturucularla yakalandı.

05.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:48 SAKIZ KUTUSUNDA SATTIĞI UYUŞTURUCULARLA YAKALANDI

ESENYURT'ta düzenlenen operasyonda, 'ye bir süre önce kaçak yollarla girdiği belirlenen Filistinli M. Alamassi,  gizlendiği evde sakız kutusunda sattığı  uyuşturucularla yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin sakız kutusu içerisinde uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Sivil ekipler tarafından izlemeye alınan M. Alamassi'nin gizlendiği eve operasyon düzenlendi. Yakalanarak gözaltına alınan Filistinli'nin kaldığı evde 200 gram toz esrar, 760 adet ecstasy hap, metamfetamin olarak bilinen uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan 40 sentetik hap, Türkiye'de yeşil reçete ile satılabilen bin 100 adet hap, ile 'Skunk' olarak bilinen 1.75 gr sentetik uyuşturucu bulundu. Bu kişinin uyuşturucuları pazarlamakta kullandığı ve sipariş aldığı, 3 telefon ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 900 ABD doları bin 600 TL'ye el konuldu.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyonda ele geçirilen uyuşturucuların görüntüleri

 



Esenyurt, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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