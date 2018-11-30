30 Kasım 2018 Cuma 14:06



30 Kasım 2018 Cuma 14:06

Eskişehir'de, evinde beslediği "Sakız" ve "Sufle" isimli kedileri aç ve susuz bırakarak ölümlerine neden olduğu öne sürülen kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı avukat Gülçin Yapıcı Yıldız, Adalet Sarayı önünde yaptığı açıklamada, derneğe gelen ihbar sonucu Şirintepe Mahallesi'ndeki bir evde 2 kedinin eve kapatılarak açlık ve susuzluktan öldüğünü tespit ettiklerini söyledi.Yıldız, kedilerin ölümüne neden olan kişinin cezalandırılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:"Bu çok acı bir olay. Hiç kimse, hiçbir can bunu hak etmiyor. Kimlik bilgilerini açık olarak savcılığa verdiğimiz E.B'nin 2 kedisini ölüme terk ettiği açıktır. Açlık ve susuzluktan çaresizce ölen 'Sakız' ve 'Sufle'nin acı sonu içimizi acıttı. Tüm Türkiye'de zehirlemeler, ölümler çoğaldı. Konu hakkında gereken yerlere şikayetlerimizi yaptık. Suç duyurusunda bulunduk. Sorumlu kişinin en ağır cezayı alması için adalete güveniyoruz."Dernek üyeleri, açıklamanın ardından kedilerin sahibi E.B. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.