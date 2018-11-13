Saklı Cennet Sonbahar Renklerine Büründü

Diyarbakır
'da sonbaharda sarı, yeşil ve kızıl renklerine bürünen Saklı Cennet, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.
Diyarbakır- Silvan
yolu üzerindeki Saklı Cennet'te sonbaharda renk cümbüşü yaşanıyor.
Sonbaharda, rengarenk bir görünüme bürünmesiyle ziyaretçilerinde hayranlık uyandıran Saklı Cennet, fotoğraf tutkunlarından da ilgi görüyor.
Sonbahar ahenginin yaşandığı alanı fotoğraflayan Diyarbakır Fotoğraf Derneği (Fotono21) üyeleri, çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak kentin tanıtımına katkı sunuyor.
Dernek üyelerinden Serdar Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da 4 mevsimin farklı güzellikte olduğunu söyledi.
Saklı Cennet'in de kentteki doğal güzelliklerden olduğunu dile getiren Kaya, sonbahar fotoğrafları çekmek için bu alanı tercih ettiklerini belirtti.
Kaya, "Burası çok güzel bir mekan. Saklı Cennet sonbaharın renklerini en güzel yansıtan yerlerden biri. Fotoğraf çekmek isteyenlerin, dinlenmek isteyenlerin gelip görmesi gereken bir alan. Çektiğimiz fotoğrafları sosyal medyada, sergilerde ve dernek çalışmalarımızda kullanacağız. Diyarbakır'ın bu güzelliğini tüm Türkiye
'ye yansıtmaya çalışacağız." dedi. Mehmet Şirin
Zengin, yaklaşık 4 yıl önce başlayan fotoğraf merakının devam ettiğini söyledi.
Diyarbakır'ın güzel mekanlarını fotoğraflayıp, farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Zengin, özellikle sonbahar mevsiminde bazı mekanların fotoğraf çekmeye çok elverişli olduğunu dile getirdi.
Saklı Cennet'te de sonbaharla ilgili çok güzel fotoğraflar çektiklerini ifade eden Zengin, "Saklı Cennet, sonbaharda rengarenk bir hale bürünüyor. Biz de burayı fotoğraflamak için geldik. Gerçekten çok güzel bir mekan." diye konuştu.
Öğretmenlik yapan ve aynı zamanda fotoğraf tutkunu olan Selva İzci de, yaklaşık 4 yıldır kentteki tarihi mekanları ve doğayı fotoğrafladığını söyledi.
Çektikleri fotoğraflarla Diyarbakır'ın güzelliklerini tanıttıklarını aktaran İzci, şunları kaydetti:
"Saklı Cennet'te sonbaharı görmek ve ağaçların yapraklarındaki renklerin ahengini başkalarına yansıtmak istiyoruz. Bu tür çekimler sayesinde Diyarbakır'ı tüm Türkiye'ye tanıtmış oluyoruz."