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Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı

Türkiye'nin en güneyindeki Antalya'da sahil kesiminde bahar havası yaşanırken, 2 bin 200 metre rakımdaki Saklıkent Kayak Merkezi'ne 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı.

09.04.2020 11:37 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:34

Türkiye'nin en sıcak illerinden Akdeniz'in gözde turizm merkezi Antalya 'da, kar şaşkınlığı yaşanıyor. Beydağları'nın zirvelerinden 2 bin 200 metre rakımdaki Saklıkent Kayak Merkezi ve 2 bin 500 metre rakımdaki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin bulunduğu alana bu sabah kar yağdı.

"KORONAVİRÜS DÜNYAYI SOĞUTUYOR"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından Saklıkent'teki kar fotoğraflarından paylaşarak, "9 Nisan Antalya Saklıkent'e kar yağdı! Koronavirüs dünyayı soğutuyor" dedi.

Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı

"10 YIL SONRA İLK DEFA GÖRDÜK"

Uzun yıllardır ilk defa nisan ayında kar yağışı gördüklerini belirten Saklıkent Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner, "Bu mevsim normallerinin dışında, sabah saat 07.00'de kar yağışı başladı ve 08.30'a kadar aralıksız devam etti. Ara sıra yağmaya da devam ediyor ve şu ana kadar 2 santimetreye yaklaştı. 3 santimi bulması bekleniyor. Genelde aralık sonu başlayıp, mart sonun kadar devam eden kar yağışını bundan 10 yıl önce görmüştük. 10 yıl aradan sonra ilk defa nisan ayında yine kar gördük" diye konuştu.

Antalya Saklıkent’e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayak Merkezi, Antalya, Sabah, Güncel
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