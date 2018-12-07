07 Aralık 2018, 13:45
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Saklıkent Kayak Merkezi'ne Seferler Başladı

Saklıkent Kayak Merkezi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da kış turizminin canlandırılmasına katkıda bulunmak için önemli kış turizmi merkezlerinden Saklıkent Kayak Merkezi'ne toplu taşıma hizmeti vermeye başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da kış turizminin canlandırılmasına katkıda bulunmak için önemli kış turizmi merkezlerinden Saklıkent Kayak


Merkezi'ne toplu taşıma hizmeti vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı,
Saklıkent'e ulaşımı kolaylaştırmak ve bir cazibe merkezi haline getirmek amacıyla geçen yıl başlattığı toplu taşıma seferlerine bu yıl da devam ediyor.

Kent merkezine 47 kilometre
uzaklıkta, 1900 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi'ne vatandaşların toplu taşıma
ile ulaşımını kolaylıkla sağlayacak 500 No'lu Otogar-Saklıkent Toplu Taşıma Hattı, seferlerine başladı.


Kış tarifesi kapsamında, cuma, cumartesi ve pazar günleri Otogar'dan sabah 08.00'da Saklıkent'ten 15.00'de dönüş olmak üzere sefer düzenleniyor. Otogar- Saklıkent
güzergahında Antalya Kart uzun hat ücret tarifesi ile seferler sağlanacak.

Ulaşım imkanları zor olan Saklıkent'in, toplu taşıma ile daha kolay ulaşılabilir hale getirilmesi,
bölgenin tanıtımı açısından da büyük önem taşıyor. Antalya,Kayak Merkezi
07 Aralık 2018 Cuma 13:45