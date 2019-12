Saklıkent Kayak Merkezi sezona hazırlanıyor

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya 'da, denize 45 dakika uzaklıktaki Saklıkent'e daha fazla ziyaretçi gelmesinin sağlanması hedefleniyor.Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla Saklıkent Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıda, sorunların bir an önce giderilerek yeni kış sezonuna hazırlanılması, tanıtım yapılarak Saklıkent'in Türkiye 'ye ve dünyaya duyurulması ortak görüş olarak belirlendi. Denize 45 dakika uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Saklıkent'in, yerli turistin yanı sıra farklı ülkelerden gelen turistlerin de gözdesi haline gelmesi için her kurumun üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getirmesi istendi.Vali Karaloğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli turizm değerlerinden Saklıkent'e yaz ve kış ziyaretçi gelmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.Saklıkent'e daha fazla yatırımcının ilgi göstermesi gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, bölgenin yaz aylarında da yoğun kullanılması gerektiğini dile getirdi.Saklıkent'te atıl vaziyetteki bir tesisin yatırımcılar tarafından alındığını ve buranın otel haline getirileceğini belirten Karaloğlu, "Saklıkent'te kayak yapma süresi, diğer kayak merkezleriyle neredeyse aynı. Uludağ'da, Erciyes'te ne kadar süre kar kalıyorsa, Saklıkent'te de o kadar kar kalıyor. Burada çok ciddi kayak faaliyeti yapılabileceğini geçmiş yıllardaki tecrübelerimizden biliyoruz. Bu yıl Türkiye genelinde yağışta bir sıkıntı var, onun için kar biraz geç geldi." diye konuştu.Karaloğlu, 2020 ocak ayının ilk pazar gününde Sarıkamış şehitlerini Saklıkent'te anacaklarını bildirdi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kentin tanıtımı için üzerilerine düşeni yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.Beydağları Saklıkent Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Emin Altıner ise yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında katılımcılara bilgi verdi.