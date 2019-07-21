Saksağan "Medet" sağlığına kavuştu

Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde bitkin halde bulunan ve bakıcısı tarafından "Medet" adı verilen saksağan sağlığına kavuştu.
İlçedeki bir petshopun sahibi Barış Kasapoğlu, bir müşterisi tarafından bitkin halde bulunan ve kendisine teslim edilen yavru saksağanı alarak bakmaya başladı.
Tedavisiyle ilgilendiği kuşun kısa sürede kendisine gelmesini sağlayan Kasapoğlu, halen bakıma muhtaç olan kuşa "Medet" ismini verdi.
Barış Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saksağanı veteriner hekim tavsiyesiyle protein odaklı beslediklerini belirtti.
Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Konserve mama, kedi ve köpek maması, tavuk ciğeri ve eti, kıyma ve sebze tohumları yediriyorum. Fakat genelde protein içerikli ürünleri tercih ediyor. Beslenmesi biraz zor diğer kuşlar gibi değil. Belli bir miktar yiyip doyana kadar yemiyor. Sanırım doğada anne ve babası çok sık besliyor. Şu an gayet sağlıklı, destek için vitamin ve minerallerde veriyorum."
Kuşun doğaya adaptasyon konusunda henüz hazır olmadığını aktaran Kasapoğlu, "Belli bir boya geldi. Bana muhtaç olmadan kendisine bakması lazım. Fakat hala bizden bakım bekliyor. Kapısı açık ve sık sık dışarı çıkıyor. Ağaçlara çıkıp parkta dolaşıyor ama doğada fazla vakit geçirmek istemiyor. Kendini burada daha güvende hissediyor. Biz ona alışsın diye doğada yiyebileceği besinler de sunuyoruz." diye konuştu.
Kasapoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileriyle görüştüğünü, kuşun yardıma muhtaç olduğunu, doğaya tekrar bırakma şartıyla tedavisini üstlendiğini sözlerine ekledi.