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Saksıda kenevir yetiştirmiş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eve yapılan operasyonda saksıda yetiştirilmiş, 21 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

25.09.2019 15:32Saksıda kenevir yetiştirmiş
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eve yapılan operasyonda saksıda yetiştirilmiş, 21 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında S.B'ye ait evde arama yaptı. Şahsın evinde yapılan aramada, 71 gram esrar, 0,03 gram metamfetamin maddesi ile birlikte boyları 50-150 santimetre arasında değişen 21 adet kenevir bitkisi ele geçirdi. S.B isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kenevir, Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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