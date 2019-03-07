Saksılara Zarar Veren Şüpheli Güvenlik Kamerasına Takıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde saksılara zarar veren şüpheli, MOBESE kameralarıyla tespit edildikten sonra yakalandı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda korkuluk üzerindeki saksıların gece geç saatlerde kırılması üzerine çalışma başlattı.
Bölgede bulunan MOBESE kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, saksılara H.D'nin (32) tekme atarak zarar verdiğini belirledi.
Arkadaşının evinde gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güncel
Kaynak: AA