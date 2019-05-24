Sakva Öncülüğünde Kentpark'ta Anlamlı İftar

Kardeşlik coğrafyası Sakarya

Kardeşlik coğrafyası olan Sakarya'da yaşamını zorluklarla devam ettiren Suriyeli sığınmacılar SAKVA aracılığı ile hayırseverlerle buluşturuldu. Sakaryalı hayırseverlerinde aileleriyle iştirak ettiği iftara ağırlıklı olarak Suriyeli yetim, öksüz ve muhtaç aileler katıldı.

Açık havadaki 750 kişilik bu anlamlı iftar renkli görüntülere sahne oldu. Son dönemde bazı belediye başkanlarının ve tarih bilincinden yoksun şahısların kardeşliği zedeleyici beyanatlara inat yardımsever Sakaryalılar bu örnek iftara yoğun katılımlarıyla destek verdi. Gençlik Merkezi ve Kızılay gönüllüleri çocuklar için hazırladıkları stantlarda çeşitli etkinlikler yaptılar.Ayrıca aile çalışma ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne bağlı "Engelsiz Mehter Takımı" büyük beğeni alan gösterilerde bulundu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin de katıldığı program sonrası çocuklara dağıtılan pamuk şeker, boyama kitabı, yap boz, ve diğer hediyeler çocukların mutlu bir ramazan akşamı geçirmesini sağladı.

Kaynak: Bültenler