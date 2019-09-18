Haberler » Güncel » Haber

Sala'lar Piri Reis camisinden merkezi sistemle okunacak

Erdek'te ölen yakınlarının ölüm haberini tüm Erdek ilçesinde duyulmasını isteyen vatandaşlar Piri Reis Camisi görevlilerine başvurmaları gerektiği açıklandı.

18.09.2019 14:07Sala'lar Piri Reis camisinden merkezi sistemle okunacak
Erdek'te ölen yakınlarının ölüm haberini tüm Erdek ilçesinde duyulmasını isteyen vatandaşlar Piri Reis Camisi görevlilerine başvurmaları gerektiği açıklandı.

Erdek Müftüsü Adem Eser, vefat edenlerin ardından okunan salanın, merkezi sistemle okunmasını isteyen vatandaşların Piri Reis Camisi görevlilerine başvurmalarını istedi. Erdek'te vefat edenler için uzun yıllardır tek camide okunan salanın, vefat eden şahsın kimliğinin tüm bölgede öğrenilememesi üzerine vatandaşlardan gelen şikayetler artmıştı.

Erdek İlçe Müftüsü Adem Eser, Erdek'in küçük bir ilçe olduğu, birçok vatandaşımızın birbirlerini tanıyor olmaları, ayrıca kırsal mahallelerimizde de mutlaka bir yakınlarının bulunması sebebiyle salaların merkezi sistemden verilmesi ve tanıdık vatandaşların ve yakınlarının en azından son vazife olarak kabul ettiği cenazelerine iştirak etmeleri için okunan salaların merkezden verilmesi için Piri Reis camisinde bulunan merkezi sistemden duyurulması için vefat edenin yakınları cami görevlilerine baş vuru yapmasını ve merkezi sistemle sala verdirmek isteyen vatandaşlarımıza kolaylık sağladıklarını, bunda bir sıkıntı olmadığını ama bundan sonra ayırt etmeden bu salalarının merkezden verileceğini söyledi"

Müftü Eser, Merkezi sala okuma sisteminin sadece Erdek Piri Reis Camisi'nde olduğunu belirterek, "Diğer camilerimizde merkezi okuma sistemi olmayıp, bundan sonra cenazesi olan yani yakını vefat eden vatandaşlarımız salalar için Piri Reis Camisi görevlileri ile iletişime geçmeleri gerekiyor. Piri Reis Camisi görevlilerine ulaşabilecek irtibat telefon numaralarının da her caminin görünen yerlerinde kayıtlı olduğunu dile getirdi" dedi. - BALIKESİR

Müftü, Erdek, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:54 Emniyet personeline yangın söndürme tatbikatı
15:54 (iki farklı görüntü) tuzla'daki patlama kamerada
15:52 Dülük kazılarında hamam ve bazilika gün yüzüne çıkarıldı
15:52 TEB, konut kredisi faizini yüzde 1,15'e düşürdü
15:52 Kışlık konserve hazırlığı İzmit'te kavanoz kapağı kıtlığına neden oldu
15:52 Yapımı devam eden imam hatip lisesinin çatısındaki minare kaldırıldı
15:52 Tuzla'daki yangın son durum havadan görüntülendi 5 (saat 14.00)