Galatasaray, Sezon Başında Transfer Edemediği Emiliano Sala İçin Tekrar Harekete Geçiyor

Fransa Ligi'nde Vahid Halilhodzic'in takımın başına geçmesiyle seri galibiyetler alan Nantes'te, Arjantili golcü Sala attığı gollerle takımına hayat veriyor.Gomis'in gidişinin ardından gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan sarı kırmızılıların, daha önce yaptığı açıklamalarıyla Galatasaray'a transfer olmayı istediğini açık ıçık ifade eden yıldız futbolcuyu transfer etmek için ocak ayında bir hamle daha yapacak.

KULÜBÜMÜN GALATASARAY'I REDDETMESİ, BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Galatasaray yaz transfer döneminin son günlerinde Nantes'ta forma giyen Emiliano Sala'ya teklif götürmüştü. Fransız kulübü Arjantinliyi tutmak istediği için Galatasaray'ı geri çevirdi. Yıldız golcü de transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu ve Galatasaray'ın kendisini istediğini ve transferin gerçekleşmemesinden dolayı da hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Sala, "Kulübümün G.Saray'dan gelen teklifi reddetmesi beni büyük hayal kırıklığına uğrattı" diye konuştu.

"İYİ VE MUTLU DEĞİLDİM"

Yıldız forvet, "Kendimi iyi hissetmiyordum, mutlu değildim. O sıralarda oynadığımız Strasbourg maçı da bu yüzden benim için kötü geçti. Hocamız Cardoso'ya takım için maksimum performansımı göstermeye hazır olmadığımı söyledim. Maçta attığım golden sonra elimi ağzıma götürdüm. Bu açık bir mesajdı. Sıkı çalışıyorum ve Avrupa kupalarında oynamayı hayal ediyorum" yorumunda bulunmuştu.

FRANSA'DA FIRTINALAR ESTİRİYOR

Bu sezon harika bir performans sergileyen futbolcudaki en büyük umutsa Sala'nın da Galatasaray' istemesi. 28 yaşındaki forvetin, Nantes Kulübü' ile 2020'ye kadar mukavelesi bulunuyor. Eğer Sala, Galatasaray'a gitmek için rest çekerse, bu transfer gerçekleşebilir. Arjantinli golcü bu sezon 12 maçta tam 11 gol kaydederken son 4 maçta da 7 gol attı. Yıldız oyuncu, Kylian Mbappe ve Neymar'dan sonra en skorer üçüncü oyuncu. Fransa'da bu sezon fırtınalar estirmeye devam ediyor.