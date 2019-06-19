19.06.2019 22:53
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Sala'nın hayatını kaybettiği uçak kazası ile igili bir kişiye 'kasıtsız cinayet' soruşturması

Sala

İngiltere polisi, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili bir kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. İsmi açıklanmayan kişinin daha sonra serbest bırakıldığı, ancak soruşturmanın halen devam ettiği ifade edildi.

İngiltere polisi, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili bir kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. 'Kasıtsız cinayet' şüphesiyle gözaltına alınan kimliği açıklanmayan kişi daha sonra serbest bırakıldı.

Ocak ayında Manş Denizi üzerinde yaşanan uçak kazası ilgili yapılan açıklamada "Araştırmalarımızın sonucunda bugün Kuzey Yorkshire bölgesinden 64 yaşındaki bir erkek, hukuka aykırı eylem yoluyla kazara adam ölüme neden olma şüphesiyle gözaltına alındı" ifadesi kullanıldı.
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Kaynak: Euronews.com
Emiliano Sala, İngiltere, Dünya

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