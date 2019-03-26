26 Mart 2019, 14:11
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Salah'ın Annesini Kızdıran Fotoğraf: Baban Yapsa Boşardım

Liverpool'un Mısırlı yıldız golcü oyuncusu Salah'ın annesiyle yaptığı WhatsApp konuşması ortaya çıktı. Annesi, bir kadın hayranının Salah'a sarıldığı fotoğrafa, "Babanı böyle bir şey yaparken görsem boşarım" yorumunda bulundu.

Liverpool'un golcüsü Salah annesiyle yaptığı WhatsApp konuşmasını yayınladı. Annesi, bir kızın Salah'a sarıldığı fotoğrafa, "Babanı böyle bir şey yaparken görsem boşarım" şeklinde yorum yaptı.

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, Dubai'deyken hayranlarıyla buluştu. Salah, özellikle kız hayranlarının ilgisinden memnun olurken, bu durumdan pek de hoşlanmayan biri vardı.

SALAH'IN ANNESİ KIZDI

Salah, annesi ile WhatApp'ta yaptığı konuşmanın görüntüsünü Instagram'dan paylaştı.

Paylaşımda Salah'ın annesi şu ifadeleri kullanıyor: "Bu ne? Aman Allah'ım. Babanı böyle bir şey yaparken görsem boşarım."

Annesinin bu yorumuna gülen Salah, cevap olarak ise gülücük emojisi gönderdi.

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YORUMLAR (17)
DD: teyze haklı valla helal olsunnnnn...
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SÖYLEMEDİ DEMEYİN.: Dikkat edin mart karı yağacakmış.
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HASAN ALİ KALDIRIM: BEN GALİBA SAĞ AYAKLIYIM.
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  • HASAN ALİNİN ORTA AYAĞI : Öyle rivayetler var. . . Valla bizde şaşkınız hangi ayağını kullanıyorsun?
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GERÇEK MÜSLÜMAN: yahu bir şu kadındaki asalete bak, bir de benim yağ tulumu hanıma bak. . . kendine bak, tesettürü at, kuaföre git diyorum, dinlemiyor, tv izleyip hamurişi yemekten şişmiş. . . ondan sonra niye bana ilgi göstermiyosun diyor.
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