Salah'ın Annesini Kızdıran Fotoğraf: Baban Yapsa Boşardım

Liverpool'un golcüsü Salah annesiyle yaptığı WhatsApp konuşmasını yayınladı. Annesi, bir kızın Salah'a sarıldığı fotoğrafa, "Babanı böyle bir şey yaparken görsem boşarım" şeklinde yorum yaptı.

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, Dubai'deyken hayranlarıyla buluştu. Salah, özellikle kız hayranlarının ilgisinden memnun olurken, bu durumdan pek de hoşlanmayan biri vardı.

SALAH'IN ANNESİ KIZDI

Salah, annesi ile WhatApp'ta yaptığı konuşmanın görüntüsünü Instagram'dan paylaştı.

Paylaşımda Salah'ın annesi şu ifadeleri kullanıyor: "Bu ne? Aman Allah'ım. Babanı böyle bir şey yaparken görsem boşarım."

Annesinin bu yorumuna gülen Salah, cevap olarak ise gülücük emojisi gönderdi.